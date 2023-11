Milan, Kjaer e Pulisic non partono per Lecce: le ultime | PM NEWS

Il Milan si prepara per la sfida contro il Lecce. I rossoneri partiranno in questi minuti verso la partita di domani al 'Via del Mare'. Arrivano importanti news: secondo quanto risulta alla nostra redazione, sia Pulisic che Kjaer resteranno a Milanello e non saranno convocati per la gara. Entrambi non andranno in Nazionale, restando col club e recuperando dagli infortunati. Dovrebbero recuperare in vista della prima partita dopo la sosta. Resta l'emergenza in difesa per Pioli che può contare solo su Thiaw e Tomori, con Simic come riserva. LEGGI ANCHE: "Milanisti, voi non sapete che è successo": Balotelli difende Donnarumma >>>