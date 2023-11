Balotelli: “Donnarumma trattato ingiustamente. Non sapete che è successo”

"Io credo, però, che se avesse potuto, sarebbe rimasto al Milan - ha detto ancora Balotelli su Donnarumma -. So quello che è successo, lui non ha alcuna colpa, e non è scontato reagire come ha fatto lui. Per quello che i tifosi sanno, ci sta che si comportino così, ma Gigio non ha risposto a nessuno e non ha fatto nulla". E poi, ancora, 'SuperMario' ha spiegato di preferirlo sempre a Mike Maignan, attuale portiere rossonero.