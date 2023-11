Lecce-Milan, Giroud partenza record: sguardo verso il rinnovo

'Tuttosport' in edicola quest'oggi parla di Lecce-Milan e in particolare di Olivier Giroud . Il francese taglierà un traguardo importante all’interno della sua carriera, perché giocherà la partita numero cento con la maglia rossonera . La graduatoria dei giocatori francesi è guidata da Marcel Desailly con 186 partite ufficiali, al secondo posto c’è Theo Hernandez a 177, terzo Mathieu Flamini con 122, quarto Philippe Mexes con 114 e quinto Pierre Kalulu con 106. Giroud, nel corso di questa stagione, arriverà a scalare le prime posizioni, fino a piazzarsi alle spalle di Theo Hernandez e Desailly.

Lecce-Milan, Giroud ancora decisivo?

Giroud, si legge, sembra avere una certa predisposizione per il gol in trasferta ed è quello che gli chiede Stefano Pioli anche oggi a Lecce. Il Milan dovrà dimostrare che la mini crisi di risultati e gioco può essere messe da parte, dopo la splendida vittoria contro il PSG. Giroud sta mettendo in mostra la sua migliore partenza in rossonero, almeno a livello statistico. Nella stagione 2021-22, nelle prime dieci partite giocate in campionato aveva segnato quattro gol, nel campionato scorso nuovamente quattro mentre in questo è già a quota sei.