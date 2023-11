Lecce-Milan, il match preview di ‘acmilan.com’ | Serie A News

QUI LECCE

Protagonista di un ottimo avvio con 11 punti nelle prime cinque giornate, il Lecce è reduce da due pareggi e quattro sconfitte nelle ultime sei partite, e in casa non vince dall'1-0 al Genoa dello scorso 22 settembre. Nell'immediato, i salentini vengono dalla beffarda sconfitta sul campo della Roma, con due gol subiti in pieno recupero dopo l'iniziale vantaggio siglato da Almqvist. Proprio l'attaccante svedese rappresenta l'assenza più importante per D'Aversa, a causa di una lesione alla coscia destra che lo terrà fuori per le prossime partite. Al suo posto i salentini potrebbero puntare su Strefezza per completare il tridente formato anche da Krstović e Banda, in un 4-3-3 che vede anche dei ballottaggi sui terzini (Gendrey e Dorgu favoriti, rispettivamente, su Venuti e Gallo) e sulla mezzala destra: Kaba favorito su Blin a integrare la mediana completata da Ramadani e Rafia.

"Non dobbiamo avere dubbi: il Milan è la squadra vista in Champions", così Roberto D'Aversa in conferenza stampa. "Affrontiamo una grandissima squadra guidata da un grandissimo allenatore. Dovremo andare oltre le nostre possibilità, cercando una prestazione al 120% e giocando con qualità per evitare le ripartenze. Non possiamo permetterci di concedere qualcosa nei primi o negli ultimi minuti, il Milan è un club abituato a vincere".

I NUMERI PRE-PARTITA

Milan imbattuto in 22 delle ultime 23 sfide contro il Lecce in Serie A (e a segno in 21 delle ultime 22), ma vittorioso in soltanto tre dei 12 precedenti più recenti al Via del Mare (8 pareggi e un successo leccese).

I rossoneri sono rimasti imbattuti in nove delle ultime 10 partite di campionato giocate dopo una sfida di Champions League (6 vittorie, 3 pareggi) e hanno segnato ben 11 gol nei primi tempi di Serie A: solo la Fiorentina, con 12, ha fatto meglio.

Si sfidano una delle tre squadre a non avere ancora subito gol di testa - il Milan - e una delle due ad averne subiti di più, il Lecce con cinque. Rossoneri e giallorossi hanno subito una sola rete nel primo quarto d'ora di gioco in questo campionato.

Il Lecce è la vittima preferita di Rafael Leão in Serie A (quattro gol in altrettante sfide); il portoghese ha partecipato a 19 gol rossoneri nel 2023, tanti quanti Olivier Giroud che al Via del Mare potrebbe tagliare il traguardo delle 100 presenze con il Milan.

DOVE GUARDARE LECCE-MILAN

In Italia la gara verrà trasmessa da DAZN alle 15.00. Per guardare Lecce-Milan in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 14.00 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli. Dalle 14.55 appuntamento anche sul canale Twitch di AC Milan con la Live Reaction. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App e i social ufficiali.

QUI SERIE A

Sarà Rosario Abisso, fischietto della sezione di Palermo, l'arbitro della sfida del Via del Mare. Per il direttore di gara siciliano prima partita stagionale con entrambe le squadre. 9 i precedenti con il Milan: 6 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, di cui una nell'ultima designazione (Torino-Milan 2-1 del 30 ottobre 2022). Ad assistere Abisso i guardalinee Mokhtar e Peretti, il quarto ufficiale Rapuano e il VAR Guida (Nasca agirà da AVAR).

La 12ª giornata di Serie A è iniziata ieri - venerdì 10 novembre - con gli anticipi Sassuolo-Salernitana 2-2 e Genoa-Hellas Verona 1-0. Oltre a Lecce-Milan, sabato 11 si disputeranno anche Juventus-Cagliari (ore 18.00) e Monza-Torino (20.45). Prevista per domenica 12 la conclusione del turno: Napoli-Empoli (12.30), Fiorentina-Bologna (15.00), Udinese-Atalanta (15.00), Lazio-Roma (18.00) e Inter-Frosinone (20.45).

Questa la classifica attuale: Inter 28; Juventus 26; Milan 22; Napoli 21; Atalanta 19; Bologna 18; Roma e Fiorentina 17; Monza e Lazio 16; Frosinone e Torino 15; Genoa* 14; Lecce 13; Sassuolo* 12; Udinese 10; Cagliari 9; Hellas Verona* 8; Empoli 7; Salernitana* 5. (* = una partita in più)

