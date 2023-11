Lecce-Milan, Krstovic elogia Giroud: “Uno dei migliori negli ultimi 10 anni”

Il Milan si prepara per affrontare una partita importante. Tra poche ore, alle 15, i rossoneri scenderanno in campo contro il Lecce . L’attaccante giallorosso Nikola Krstovic ha rilasciato un’ intervista ai canali ufficiali della Lega Serie A. Uno degli argomenti anche Oliver Giroud . Ecco le sue parole sulla punta rossonera.

"Giroud è un attaccante fortissimo, forse uno dei migliori in Europa negli ultimi 10 anni. Lui è molto forte negli ultimi 16 metri, quindi cercheremo di difendere più alti, a 25 metri dove non è così pericoloso. Lui di testa è il migliore al mondo, ma non ha lo scatto. Per cercare di fare male al Milan cercheremo di attaccare dalle fasce e di creare più occasioni possibili perché non vogliamo perdere questa partita".