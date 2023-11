Lecce-Milan, Strefezza: “Sono campioni, dobbiamo dare tutto”

Gabriel Strefezza, giocatore giallorosso, ha parlato a 'DAZN' prima di Lecce-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2023-2024 che si svolgerà allo stadio 'Via del Mare'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni: "Il Milan sappiamo che sono tutti forti e Nazionali, una grande squadra. Non dobbiamo avere paura di nessuno. Siamo a casa nostra e dobbiamo fare la prestazione di Roma. Quando giochi con i campioni devi fare entrambe le fasi. Ci siamo allenati bene questa settimana, siamo pronti e dobbiamo dare tutto per portare i punti a casa".