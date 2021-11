Milan-Porto 0-1: fine primo tempo | LIVE NEWS

Brutto Milan in questi primi 45'. Pesa sicuramente il gol in avvio del Porto, anche stavolta viziato da un fallo su Bennacer in avvio di azione. Poi i portoghesi comunque molto meglio: tante occasioni e due volte Tatarusanu è chiamato agli straordinari. Poco Milan: un tiro di Giroud che però fa esaltare Diogo Costa. Nient'altro. Punteggio giusto.