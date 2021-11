Milan-Porto, due precedenti fanno ben sperare il Diavolo in Champions

Il Milan, che ospita il Porto, è ancora a secco in Champions dopo tre partite. Nella storia due squadre hanno passato il girone partendo così!

Dapprima, il 2-3 di 'Anfield' contro il Liverpool ; quindi, l' 1-2 di 'San Siro' contro l' Atlético Madrid . Infine, lo 0-1 del 'do Dragão' contro il Porto. La qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, per il Milan, sembra un'utopia. In realtà, è ancora possibile. Tanto aritmeticamente quanto dal punto di vista scaramantico.

Due anni fa, invece, l'Atalanta, alla sua prima storica partecipazione in Champions, iniziò perdendo male (0-4) in casa della Dinamo Zagabria, poi si arrese in casa contro lo Shakhtar Donetsk (1-2) e fuori contro il Manchester City (1-5). Dopo il pari interno, 1-1, contro i 'Citizens', gli orobici vinsero 2-0 in casa contro i croati e 3-0 in trasferta contro gli ucraini, qualificandosi per gli ottavi. Giocando, tra l'altro, le gare in casa a 'San Siro'.