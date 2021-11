Calciomercato Milan – Diavolo, offensiva per un talento del Real Madrid

Il Milan studia un colpo di calciomercato in casa del Real Madrid | AC Milan News (Getty Images)

Mancano due mesi alla sessione invernale di calciomercato ed il Milan sta già lavorando per completare l'organico a disposizione del tecnico Stefano Pioli. I dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara hanno sempre tenuto, in questi mesi, contatti vivi per gli obiettivi del club rossonero, pronti a concretizzare le operazioni quando, a gennaio, riapriranno ufficialmente le trattative. È previsto un innesto sulla trequarti.