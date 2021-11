Milan, Bennacer il rossonero con più passaggi riusciti in Champions League

Ismael Bennacer dovrebbe partire titolare contro il Porto. L'algerino è il giocatore del Milan più preciso nei passaggi in Champions League

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Porto, partita valida per la 4^ giornata del gruppo B di Champions League. Ismael Bennacer dovrebbe partire titolare in coppia con Sandro Tonali. L'algerino vanta un primato tra i rossoneri che riguarda le prime tre partite della competizione: è il giocatore del Diavolo che ha completato più passaggi: sono 98, almeno nove più di qualsiasi altro compagno di squadra. Ecco come e dove vedere Milan-Porto in tv o in diretta streaming >>>