Champions League, dove vedere Milan-Porto in tv o diretta streaming

Alle ore 18:45 c'è Milan-Porto, quarta gara del Gruppo B di Champions League: ecco dove seguire in tv e in diretta online streaming la partita

Milan-Porto in tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Oggi alle ore 18:45, si disputerà, allo stadio 'Giuseppe Meazza', la sfida Milan-Porto, valevole per la 4^ giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022. Il Milan di Stefano Pioli ha perso le prime tre partite del girone. K.o. ad 'Anfield' contro il Liverpool (2-3), a 'San Siro' contro l'Atlético Madrid (1-2) e, infine, al 'do Dragão' proprio contro il Porto di Sérgio Conceiçao (0-1). L'imperativo, dunque, per i rossoneri sarà vincere se vorranno avere ancora qualche residua chance di qualificazione.