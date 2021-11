Champions League, Milan-Porto: attesi circa 42 mila spettatori a San Siro

Ancora una bella risposta del pubblico rossonero a San Siro: attesi circa 42 mila spettatori per Milan-Porto di Champions League

Manca poco al fischi d'inizio di Milan-Porto, partita valida per la 4^ giornata del gruppo B di Champions League. Secondo quanto riferito dall'inviato di Sky Sport Peppe Di Stefano, sono attesi circa 42 mila spettatori in quel di San Siro per assistere alla partita da dentro o fuori per il Diavolo. I tifosi rossoneri hanno sempre risposto presente finora e, anche questa sera, non si smentiranno per stare vicino alla loro squadra. Ecco come e dove vedere Milan-Porto in tv o in diretta streaming >>>