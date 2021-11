Milan, tanti clean sheet contro le squadre portoghesi in Champions League

Mancano pochi minuti al fischio d'inizio di Milan-Porto, partita valida per la 4^ giornata del gruppo B di Champions League. Ecco una curiosità

Sono 11 i precedenti, limitatamente alla sola Coppa dei Campioni o Champions League, del Diavolo contro squadre portoghesi: 5 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. In casa i rossoneri hanno vinto quattro delle cinque partite disputate. Inoltre si può notare che, in sei occasioni di queste 11 partite, i rossoneri hanno mantenuto la porta inviolata.