Milan-Porto, le probabili formazioni: Pioli ha sciolto tutti i dubbi

Le probabili formazioni di Milan-Porto, 4° turno del Gruppo B della Champions League 2021-2022. Le scelte di Stefano Pioli e Sérgio Conceição

QUI MILAN - Stefano Pioli ha sciolto tutti i dubbi di formazione. In difesa, spazio alla coppia composta da Fikayo Tomori ed Alessio Romagnoli. Panchina per Simon Kjær, che, dunque, potrà riposare in vista del derby. In mezzo al campo, invece, spazio a Sandro Tonali ed Ismaël Bennacer dall'inizio, con Franck Kessié inizialmente in panchina. Giocheranno titolari Alexis Saelemaekers, Brahim Díaz e Rafael Leão, nonostante a Milanello, ieri sia stato provato anche Rade Krunić. Davanti, Olivier Giroud ha vinto il ballottaggio con Zlatan Ibrahimović.