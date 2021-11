Milan-Porto, tre punti per tenere viva la speranza in Champions League

Oggi, alle ore 18:45, si disputerà Milan-Porto a 'San Siro'. Unico obiettivo possibile, per il Diavolo, è conquistare la vittoria

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Milan-Porto, partita della 4^ giornata della Champions League 2021-2022, in programma questo pomeriggio, alle ore 18:45, a 'San Siro'. Lo ha fatto partendo dalle parole in conferenza di Davide Calabria, terzino rossonero, che ha sottolineato, senza mezzi termini: "È l'ultima occasione".

Milan-Porto di stasera, infatti, è davvero un dentro e fuori per il Diavolo. La classica notte di Champions senza appello, senza un'altra chance o via di fuga. Il Milan di Stefano Pioli può soltanto conquistare i tre punti se vuole sperare di avere, aritmeticamente, ancora una minima chance di qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della competizione.

Anche con un pareggio il Milan sarebbe fuori. Nel caso, invece, in Milan-Porto arrivassero i tre punti, con la vittoria del Liverpool di Jürgen Klopp ad 'Anfield' contro l'Atlético Madrid, il Diavolo potrebbe poi andarsi a giocare la qualificazione al 'Wanda Metropolitano' di Madrid il 24 novembre.

Ed avrebbe bisogno di un successo anche in Milan-Liverpool, il 7 dicembre. Quando, però, gli inglesi arriveranno a 'San Siro' già tranquilli e sicuri della qualificazione e del primo posto nel girone. Impresa complicatissima, secondo il 'CorSera', ma non impossibile. A patto, però, che in campo stasera si riveda il Milan delle dieci vittorie su undici in Serie A, non quello del 'do Dragão'.

Nella gara in casa del Porto, due settimane fa, infatti, il Milan è stato nettamente sconfitto dal punto di vista del gioco. Il Diavolo ha potuto toccare con mano come in Europa ritmo ed agonismo siano superiori. Per Pioli il Milan non merita zero punti in graduatoria nel Gruppo B e, pertanto, farà il massimo per vincere questa notte.

A spingere il Diavolo verso l'impresa ci sarà lo stadio di 'San Siro', interamente colorato di rossonero, e con almeno 50mila persone pronte a tifare fino al 90' ed oltre. Milan, possibile colpo di mercato a gennaio dal Real Madrid. Le ultime >>>