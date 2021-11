Milan-Porto, ecco i precedenti tra le squadre nelle Coppe Europee

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Porto, partita valida per la 4^ giornata del gruppo B di Champions League. I precedenti

Sono 10 i precedenti nelle Coppe Europee tra le squadre: il bilancio parla di 4 vittorie rossonere, 3 pareggi e 3 successi portoghesi. La sfida di questa sera sarà la quinta tra le due squadre che si giocherà in casa del Diavolo, la prima dal settembre 1996: nei primi quattro incontri, due vittorie per parte.