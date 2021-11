Milan, Brahim Diaz il rossonero che ha tirato di più in Champions League

Brahim Diaz torna in campo dopo aver superato il Covid. Lo spagnolo è il rossonero che ha tirato di più in porta in Champions League

Manca pochissimo al fischio d'inizio di Milan-Porto, partita valida per la 4^ giornata del gruppo B di Champions League. Una sfida che vedrà finalmente il ritorno in campo di Brahim Diaz, out dal match esterno contro l'Atalanta in campionato. Lo spagnolo, che ha superato il Covid da diversi giorni, è il giocatore del Milan che ha tentato più tiri nelle prime tre giornate di questa Champions League (tre). Il classe 1999 è, insieme ad AnteRebić, il rossonero che ha centrato più volte lo specchio della porta in occasione delle prime tre giornate di questa edizione di Champions (due). Ecco come e dove vedere Milan-Porto in tv o in diretta streaming >>>