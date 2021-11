Milan-Porto, ottavi di Champions League possibili: gli incastri

Alle ore 18:45 c'è Milan-Porto a 'San Siro'. Il Diavolo sogna di passare il turno in Champions League nonostante le prime tre sconfitte

I lusitani ed il Liverpool (già a quota 9) non sarebbero più raggiungibili, dunque, dal Milan di Pioli. Il quale, però, potrebbe nutrire speranze di qualificazione in caso di vittoria o pareggio in Milan-Porto. Nella prima circostanza, ovvero con i tre punti stasera per Alessio Romagnoli e compagni, il Diavolo potrebbe salire a 9 vincendo le ultime due gare rendendosi irraggiungibile per Porto ed Atlético Madrid.

Nel caso in cui, invece, Milan-Porto di stasera terminasse in parità, ottavi di finale ancora possibile per i rossoneri. Ma soltanto con determinati incastri di risultati. Il Milan, infatti, dovrebbe poi vincere le ultime due partite, salire a 7 punti e sperare che le squadre di Sérgio Conceição e Diego Pablo Simeone, nel frattempo, ne abbiano fatti di meno. Come? Con un k.o. nella quinta gara ed un pareggio nel confronto diretto dell'ultima giornata. Ecco come e dove vedere Milan-Porto in tv o in diretta streaming >>>