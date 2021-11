Agresti: “Milan, la Champions non si snobba. L’Europa League invece…”

Il giornalista Stefano Agresti ha parlato della possibile qualificazione in Champions del Milan. Poi arriva un consiglio in caso di Europa League

Stefano Agresti, ai microfoni di 'Radio Sportiva', ha parlato della difficile qualificazione del Milan agli Ottavi di Champions League. Poi attenzione al consiglio in caso di retrocessione in Europa League. Queste le dichiarazioni del noto giornalista: "Fa bene il Milan a credere ancora nella qualificazione agli ottavi di Champions. La Champions non si snobba, è prestigio e poi dà lustro e denaro. Se invece dovesse arrivare terza e andare in Europa League, a quel punto meglio concentrarsi sul campionato". Ecco come e dove vedere Milan-Porto in tv o in diretta streaming >>>