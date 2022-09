Milan-Napoli, Serie A: formazioni e dove vederla | LIVE NEWS

Le notizie più importanti sul Milan uscite nella mattinata di oggi, domenica 18 settembre 2022. Spazio al match contro il Napoli ma non solo

Alessandro 'Billy' Costacurta ha parlato di Milan-Napoli a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Le dichiarazioni dell'ex rossonero

Le probabili formazioni di Milan-Napoli, partita della 7^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma stasera alle ore 20:45 a 'San Siro'. Nel video, dunque, le possibili scelte dei due tecnici, Stefano Pioli e Luciano Spalletti, per il big match

Per Milan-Napoli questa sera a San Siro ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Stadio gremito in ogni ordine di posto per il Diavolo