Milan-Napoli, Pioli carica i rossoneri: “È una sfida Scudetto”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato di Milan-Napoli nella canonica conferenza stampa della vigilia a Milanello. Ecco cosa ha detto

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a Milanello in conferenza stampa di Milan-Napoli, partita della 7^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma stasera alle ore 20:45 a 'San Siro'. Le dichiarazioni di Pioli sono state riportate, tra i quotidiani sportivi in edicola, anche dal 'Corriere dello Sport'.

Milan-Napoli, le dichiarazioni di Pioli alla vigilia

«Siamo due squadre simili, che cercano di manovrare e verticalizzare. Mi aspetto una partita difficile, affrontiamo un avversario che ha tecnica e organizzazione, ma anche personalità e qualità», ha detto Pioli su Milan-Napoli di oggi. «Il Napoli ha giocatori talentuosi e un allenatore con grande capacità, in grado di dare un'identità precisa alla propria formazione. Hanno fatto un inizio di stagione importante, ma noi ci siamo preparati per fare una grande prova. Sarà una partita con tanti duelli».

Milan-Napoli, per Pioli, non sarà una partita qualsiasi. «La considero una sfida Scudetto perché il campionato sarà talmente equilibrato che tre punti potrebbero fare la differenza alla fine», ha detto il tecnico del Diavolo. «Ogni partita per noi sarà una partita da Scudetto. Dobbiamo affrontare ogni gara con questa mentalità, ma chiaramente il campionato è ancora lunghissimo».

Milan contro Napoli è anche Pioli contro Luciano Spalletti: i precedenti sorridono nettamente all'allenatore degli azzurri, che ha superato il collega in 8 occasioni. Soltanto una, invece, nello scorso campionato al 'Maradona', la vittoria di Pioli sul tecnico di Certaldo. Con 3 pareggi. «Lo stimo molto, ha dato sempre un'impronta propositiva alle proprie squadre», ha detto Pioli su Spalletti. «Ci conosciamo bene, tempo fa ho anche seguito i suoi allenamenti quando guidava la Roma. Riesce a migliorare le caratteristiche dei propri giocatori ed è una grande qualità».

Per Milan-Napoli di stasera sarà fondamentale la fase difensiva. Il Diavolo di Pioli, infatti, sta subendo qualche gol in più rispetto alla stagione scorsa e il tecnico rossonero è consapevole di questa momentanea défaillance. «Non mi stanno piacendo i gol subiti in situazioni di superiorità numerica, come accaduto contro la Dinamo Zagabria. Possiamo fare meglio in queste circostanze. L'attenzione dovrà essere massimale soprattutto nei pressi della nostra area».

Rafael Leão sarà il grande assente di Milan-Napoli, ma ciò non ha tolto il sonno a Pioli che, in conferenza stampa, ha spiegato: «Non voglio togliere nulla alle qualità dei singoli, ma il nostro modo di giocare è la nostra caratteristica più importante, conta il collettivo. Non conta chi mancherà ma il gioco e lo spirito di squadra che proporremo, abbiamo diverse soluzioni. Leão è un ragazzo disponibile ed esigente, sa che non deve accontentarsi. Ho già deciso modulo e posizioni, l'assenza di un giocatore non può cambiare la nostra organizzazione». Milan, dalla Francia novità sul futuro di Leao >>>