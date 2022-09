Calciomercato Milan – Dalla Francia: “PSG su Leao. Ma il Diavolo …”

Rafael Leao, attaccante del Milan, può infiammare il calciomercato estivo 2023? PSG e Chelsea spingono per averlo, il club vuole il rinnovo

Rafael Leao , attaccante del Milan , può infiammare il calciomercato estivo 2023 ? È un'eventualità. Sull'attaccante portoghese, classe 1999 , autore di 14 gol e 12 assist nella stagione dello Scudetto rossonero, insistono sempre Chelsea e, come ricordato, in Francia , da 'Le 10 Sport', anche il PSG .

Luís Campos , da qualche mese responsabile del mercato del PSG, vorrebbe portare Leao alla corte di Christophe Galtier : fu proprio il dirigente lusitano, nell'estate 2018 , a prelevare (gratuitamente) l'allora giovanissimo attaccante dallo Sporting Lisbona per fargli indossare, sempre in Ligue 1 , la maglia del Lille .

La scadenza abbastanza ravvicinata del contratto di Leao con il Milan, fissata al 30 giugno 2024 , autorizzerebbe, di fatto, sia i parigini sia i londinesi a sognare il grande colpo di mercato nei prossimi mesi. Nel mezzo, però, ha ricordato 'Le 10 Sport', la posizione del club rossonero, per il quale il suo numero 17 sarebbe sulla carta considerato un incedibile.

E con cui, questo è certo, vorrebbe provare a rinnovare al più presto il contratto. Anzi, proprio per scacciare il più rapidamente possibile tutte queste voci di un prossimo addio, il Milan vorrebbe accelerare al più presto le pratiche per il rinnovo del contratto di Leao con il club di Via Aldo Rossi.