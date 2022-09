Milan-Napoli, le probabili formazioni: i sostituti di Leao e Osimhen

Le probabili formazioni di Milan-Napoli, partita della 7^ giornata della Serie A 2022-2023. Così in campo stasera alle ore 20:45 a San Siro?

Le probabili formazioni di Milan-Napoli , partita della 7^ giornata della Serie A 2022-2023 , secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola.

Stefano Pioli , tecnico rossonero, dovrebbe confermare l'undici titolare base, con difesa e centrocampo mandati a memoria. Il cambio più importante, chiaramente, arriva sulla trequarti: a sinistra, in luogo dello squalificato Rafael Leão , scelto Alexis Saelemaekers .

Luciano Spalletti, tecnico azzurro, si comporta di fatto come il suo collega e presenta la miglior squadra possibile per questo big match. Per la sostituzione del centravanti Victor Osimhen, infortunato, dovrebbe alla fine spuntarla Giacomo Raspadori, match-winner dell'ultimo match di campionato.