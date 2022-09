Milan-Napoli, alcune curiosità sul big match di ‘San Siro’ | Serie A News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato alcune curiosità sul match di questa sera a 'San Siro' contro il Napoli

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - Un big match da conquistare per volare in classifica. A San Siro sarà battaglia, come lo è stato in passato e, nello specifico, nella scorsa stagione, quando rossoneri e azzurri hanno lottato quasi fino alla fine per lo stesso obiettivo dopo essersi affrontati in maniera vigorosa negli scontri diretti. Analizziamo, prima del fischio d'inizio delle 20.45, le principali curiosità legate a Milan-Napoli.

SCONTRO DIRETTO

149º confronto in Serie A tra Milan e Napoli: avanti nel bilancio i rossoneri con 56 successi contro i 44 dei partenopei; 48 pareggi completano il quadro nella competizione.

EQUILIBRIO

Milan e Napoli si affronteranno essendo a pari punti per l'ottava volta in Serie A (inclusa la prima giornata nel 1940/41), con un bilancio di 4 vittorie rossonere e 3 azzurre. Il Diavolo ha avuto la meglio nel precedente più recente, giocato lo scorso 6 marzo (57 punti a testa e vetta della classifica condivisa prima di quell'1-0 firmato da Giroud). Il risultato più frequente tra queste due squadre in campionato è lo 0-0, finale in ben 21 volte; l'ultimo pareggio a reti inviolate risale al gennaio 2019, con in panchina due doppi ex (Gattuso e Ancelotti).

FORZA E CAPARBIETÀ

Il Milan è imbattuto da 22 partite in Serie A, grazie a 15 vittorie e 7 pareggi; per i rossoneri è la serie più lunga dalla striscia di 27 gare senza sconfitte raggiunta nel gennaio 2021. Forza e caparbietà: solo il Milan (7) ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio rispetto al Napoli (6) in questo campionato.

FATTORE CASA, MA...

Il Milan ha vinto gli ultimi 6 match casalinghi in campionato, mantenendo 4 volte la porta inviolata nel periodo; è dal 2013 che i rossoneri non arrivano a 7 successi interni consecutivi (8 in quel caso, la serie si fermò con un pari proprio contro il Napoli). Il Milan è, al pari dell'Inter, una delle sole due squadre ancora a punteggio pieno in gare casalinghe in questa Serie A (3 successi). Ma attenzione: le ultime 3 sfide tra Milan e Napoli in Serie A sono terminate con una vittoria per 1-0 della squadra in trasferta.

IL GOL AMICO

Nessuna formazione ha segnato più gol di Napoli (13) e Milan (12) nel campionato in corso. Rossoneri e azzurri sono anche quelli che hanno realizzato più reti da dentro l'area di rigore (12 a testa).

MESSIAS, PRESENTE E PASSATO

Dopo la rete contro la Sampdoria, Messias potrebbe andare in gol per 2 presenze consecutive di campionato solamente per la seconda volta, dopo le 2 tra marzo e aprile 2021 con la maglia del Crotone (in quell’occasione la seconda partita è stata proprio contro il Napoli). Contro il Napoli, il 3 aprile 2021, Junior ha registrato la sua unica gara di Serie A nella quale ha sia trovato il gol che l'assist.

SINGOLI ROSSONERI IN AUGE

Hernández è il giocatore che ha percorso più metri con movimenti palla al piede nella Serie A in corso (1599). Theo, inoltre, ha terminato 5 movimenti palla al piede con un'occasione creata, in questo campionato solo Deulofeu e Politano (6) hanno fatto meglio. Nessun rossonero ha registrato più dribbling riusciti De Ketelaere in questo campionato (11, al pari di Leão); più in generale, finora solo Parisi (12) ne conta di più di Charles in Serie A. Segui qui il live testuale di Milan-Napoli.