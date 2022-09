Milan-Napoli, out Leao e Osimhen: quale assenza peserà di più?

Rafael Leao e Victor Osimhen salteranno Milan-Napoli; il primo per squalifica, il secondo per infortunio. Il Diavolo forse ci perde di più

Rafael Leao e Victor Osimhen sono i grandi assenti in occasione di Milan-Napoli , partita della 7^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma questa sera, alle ore 20:45 , a 'San Siro'.

'Tuttosport' oggi in edicola ha sottolineato come il Napoli di Luciano Spalletti abbia già fatto a meno del centravanti nigeriano, nelle sfide contro Spezia (campionato) e Rangers Glasgow (Champions League).

Se gli azzurri hanno faticato a battere i liguri al 'Maradona' (gol di Giacomo Raspadori all'89'), poi, però, hanno dominato e vinto bene ( 3-0 ) a 'Ibrox', in Scozia.

La sensazione, secondo 'Tuttosport', è che Osimhen sia, sì, un'assenza importante, ma non tanto quanto quella di Leao per il Milan. L'MVP dell'ultimo campionato, numeri alla mano, costruisce il 75% delle azioni da gol del Diavolo in questa stagione. Rifinendole o concretizzandole.