Milan-Napoli, Pioli e Spalletti gli euro-giochisti (Gazzetta)

L'analisti della Gazzetta dello Sport sui rispettivi tecnici di Milan e Napoli: Stefano Pioli e Luciano Spalletti

Donato Boccadifuoco

La partita di questa sera tra Milan e Napoli non si giocherà solo sul rettangolo verde si gioco ma anche sulle rispettive panchine: Stefano Pioli e Luciano Spalletti vengono indicati dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi come due tecnici molto europei:

Stefano Pioli e Luciano Spalletti - Allenatori euro-giochisti

Stefano Pioli e Luciano Spalletti, due tecnici definiti euro-giochisti sull'articolo a firma di Sebastiano Vernazza apparso sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Tratti in comune e percorsi simili alle spalle. non si incatenano alle loro certezze, ma sono alla ricerca costante di qualcosa di nuovo". E chissà che anche stasera non saranno costretti ad inventarsi qualcosa di nuovo viste le pesantissime assenze di Rafael Leao da un lato e Victor Osimhen dall'altro.

"Milan e Napoli giocano un calcio ottimista, fondato su pressioni alte... Corrono in avanti e non all'indietro e questo coraggio viene premiato in Europa". Effettivamente le prime due partite dei gironi di Champions League ci hanno regalato due squadre sempre abituate ad avere il pallino del gioco.

Nell'articolo viene inoltre indicato come il 4-2-3-1 sia il modulo tattico di riferimento sia per Pioli che per Spalletti ma mentre il primo a volta lo trasforma in un 4-1-4-1; il secondo propende verso un 4-3-3 a trazione offensiva. Infine, un piccolo dato riguardante le precedenti sfide tra i due allenatori. Pioli e Spalletti si sono affrontati 12 volte, 8 vittorie per l'attuale tecnico del Napoli, 3 pareggi e 1 solo successo nell'ultimo precedente per il tecnico dei rossoneri. Milan, dalla Francia novità sul futuro di Leao >>>