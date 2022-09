Milan-Napoli: lo spauracchio è l’ex obiettivo rossonero Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia è la stella del Napoli che, stasera, sfiderà il Milan a 'San Siro' per il primato in classifica. Il Diavolo lo seguiva

Daniele Triolo

Una delle stelle annunciate di Milan-Napoli, partita della 7^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma a 'San Siro' alle ore 20:45 è sicuramente il fantasista georgiano Khvicha Kvaratskhelia, classe 2001, che gli azzurri del Presidente Aurelio De Laurentiis hanno prelevato in estate dalla Dinamo Batumi per 10 milioni di euro.

Milan-Napoli, Kvaratskhelia è la stella dei partenopei

Kvaratskhelia ha iniziato benissimo la sua esperienza alle pendici del Vesuvio, nella squadra del tecnico Luciano Spalletti: ha realizzato 4 gol in 6 partite di Serie A, aggiungendo, per giunta, 2 assist (uno in campionato, l'altro nelle 2 partite finora disputate in Champions League con la maglia del Napoli).

L'erede di Lorenzo Insigne, senza dubbio, è la rivelazione dell'attuale torneo di Serie A e cercherà di furoreggiare anche nel big match di 'San Siro'. Questo Milan-Napoli, però, Kvaratskhelia avrebbe anche potuto giocarlo in maglia rossonera. Come ricordato, infatti, da 'Tuttosport' oggi in edicola, nel 2021 il club rossonero aveva seguito il georgiano con estremo interesse.

Non è però mai partita una trattativa vera e propria con il suo club dell'epoca, i russi del Rubin Kazan e, strada facendo, il Milan ha cambiato obiettivo. Adesso Kvaratshkelia se lo gode il Napoli. L'auspicio dei tifosi milanisti è che stasera non debbano rimpiangerlo più di tanto. Milan, dalla Francia novità sul futuro di Leao >>>