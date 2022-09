Milan-Napoli, tutto ciò che c’è da sapere sulla partita di San Siro

Stasera, alle ore 20:45, si disputerà Milan-Napoli a 'San Siro'. È una partita valida per la 7^ giornata della Serie A 2022-2023

Daniele Triolo

(fonte: acmilan.com) "Il Milan torna a San Siro dopo la bella vittoria di mercoledì in Champions League per affrontare il Napoli di Spalletti in una sfida ad alta quota, nel turno che precede la sosta nazionali e che chiude il primo round stagionale di partite ravvicinate fra coppe e campionato. Le due formazioni si sono rese protagoniste di un inizio di stagione convincente, come testimonia lo zero tondo che figura nella casella delle sconfitte stagionali di entrambe le compagini.

QUI MILANELLO

I ragazzi di Pioli hanno l'opportunità di sfruttare il fattore San Siro per aggiudicarsi il secondo scontro diretto stagionale e portare a tre il numero di vittorie consecutive in Serie A, dopo il trionfo nel Derby e il successo esterno sulla Sampdoria. Il Mister dovrà rivedere la sua formazione tipo vista la squalifica di Leão, elemento altrimenti insostituibile per il tecnico emiliano. Messias e Saelemaekers potrebbero entrambi trovare spazio sugli esterni dal 1° minuto, mentre Charles De Ketelaere scalpita per una maglia da titolare dopo il turnover in Champions. In attacco, con Origi e Rebić ancora fermi ai box, toccherà a Olivier Giroud guidare i rossoneri all'assalto della porta di Meret.

"Mi aspetto una partita difficile, il Napoli ha giocatori talentuosi e un allenatore con grande capacità, in grado di dare un'identità precisa alla propria formazione. Hanno fatto un inizio di stagione importante" - ha commentato Stefano Pioli nella conferenza della vigilia. "Considero la partita una sfida Scudetto perché il campionato sarà talmente equilibrato che tre punti potrebbero fare la differenza alla fine".

QUI NAPOLI

I partenopei arrivano alla sfida di domenica in un ottimo stato di forma, come dimostra la striscia di quattro vittorie consecutive ottenute fra Champions League e campionato. Trascinati in fase offensiva dalle giocate di due uomini chiave come Zieliński e Kvaratskhelia, gli azzurri hanno dimostrato di saper essere anche una squadra cinica nell'ultima sfida interna con lo Spezia, risolta allo scadere dal primo gol napoletano di Giacomo Raspadori. Con Osimhen out, si rinnova il ballottaggio per il posto al centro del tridente fra l'attaccante della nazionale e Simeone.

"Il Milan è la squadra Campione d’Italia, probabilmente hanno qualche vantaggio rispetto a noi. Dobbiamo andare un po’ più forte rispetto a loro” - le parole di Luciano Spalletti. "Pioli bravo a tenere unito l’ambiente. Lo scorso anno hanno disputato un gran campionato sotto diversi punti di vista. Domani mi aspetto una bella partita”.

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Milan-Napoli verrà trasmessa in Italia da DAZN alle ore 20.45. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV, disponibile in abbonamento su Sky (canale 230), all'interno del palinsesto di DAZN o di Amazon Prime Video Channels, in abbonamento a € 3,99 al mese con quindici giorni di prova gratuita. La diretta si aprirà alle 19.30, fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio. Al termine, spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli.

Dalle 20.40 appuntamento speciale anche sul canale Twitch di AC Milan, con la Live Reaction in compagnia di Francesco Specchia, Lollo e grandi ospiti. Da non perdere la diretta live su Twitter e la copertura su acmilan.com e AC Milan Official App.

QUI SERIE A

Maurizio Mariani della sezione di Aprilia sarà l'arbitro di Milan-Napoli, con lui ci saranno il quarto uomo Dionisi e i due guardalinee Preti e Berti. Irrati al VAR, assistito da Giallatini. Per il fischietto di Roma si tratta della prima assoluta in un confronto diretto fra le due squadre, mentre la gara sarà la terza ad essere diretta da lui in questo campionato dopo Udinese-Fiorentina del 31 agosto. Mariani in totale ha diretto 13 volte il Milan in Serie A: otto vittorie, due pareggi e tre sconfitte per i rossoneri.

La 7ª giornata di Serie A si è aperta venerdì sera con il successo del Lecce per 2-1 sul campo della Salernitana. Nella giornata di sabato si sono giocate: Bologna-Empoli 0-1, Spezia-Sampdoria 2-1 e Torino-Sassuolo 0-1. Oggi in programma Inter-Udinese alle 12.30, Fiorentina-Verona, Monza-Juventus e Cremonese-Lazio alle 15.00 e Roma-Atalanta alle 18.00.

Questa la classifica di Serie A: Atalanta 14, Napoli 14, Milan 14, Udinese 13, Roma 13, Inter 12, Lazio 11, Juventus 10, Torino* 10, Sassuolo* 9, Spezia* 8, Salernitana* 7, Empoli* 7, Fiorentina 6, Lecce* 6, Bologna* 6, Hellas Verona 5, Sampdoria* 2, Cremonese 2, Monza 1. * = una partita in più