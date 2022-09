Milan-Napoli: manca Leao, ma a sinistra sprinta Theo Hernández

Theo Hernández vuole prendersi la ribalta stasera a 'San Siro' per Milan-Napoli. È il più rapido della squadra, leader in campo e fuori

Questa sera si disputerà a 'San Siro' Milan-Napoli e Theo Hernández vuole essere uno dei grandi protagonisti del match. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento al terzino sinistro francese, classe 1997 , che proprio un anno fa, di questi tempi, grazie alle prestazioni in rossonero guadagnò la prima convocazione con la Nazionale di Didier Deschamps .

Theo Hernández è stato il primo acquisto della gestione di Paolo Maldini e Frederic Massara . Il più lesto a credere nel progetto del Milan di Elliott , il primo a convincersi di poter diventare grande lontano da Madrid . Il laterale transalpino è stato anche tra i più rapidi ad assimilare i principi di gioco di mister Pioli e, non a caso, è diventato trascinatore del Diavolo in tempi record. Altro 'scatto', quello sul contratto: a febbraio fu il più veloce a rinnovare con il Milan fino al 30 giugno 2026 .

Come se non bastasse, in Milan-Udinese Theo Hernández ha anche segnato il primo gol del Diavolo con lo Scudetto sul petto. La sua potenza palla al piede, ha sottolineato il quotidiano sportivo nazionale, non conosce però limiti di velocità e può regalare picchi di spettacolo alla George Weah. I tifosi rossoneri hanno negli occhi il gol realizzato a maggio, a 'San Siro', contro l'Atalanta, dopo una fuga con slalom durata 93 metri.