Milan-Napoli, con Mariani tante vittorie per rossoneri e azzurri

Come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, con Mariani, che ha già collezionato 125 presenze in Serie A, il Milan ha vinto 8 volte su 15 partite; per il resto 3 pareggi e 4 sconfitte. È stato l'arbitro di Atalanta-Milan 0-2 del 23 maggio 2021, giorno in cui il Diavolo conquistò l'accesso alla Champions League dopo otto anni.