De Napoli: “Rinnovo Tonali, un colpo di mercato. Su De Ketelaere …”

Fernando De Napoli, doppio ex di Milan e Napoli, ha parlato della sfida di questa sera a 'San Siro' ma non soltanto. Le sue dichiarazioni

Fernando De Napoli , ex centrocampista di Napoli e Milan (quattro Scudetti tra azzurri e rossoneri), più Coppa UEFA con i campani e Champions League con i meneghini, ha parlato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Queste, dunque, le dichiarazioni di De Napoli.

Sulla partita di stasera : "Duello senza esclusione di colpi che si risolverà a centrocampo. Mancheranno giocatori importanti e l’assenza di Rafael Leão peserà più di Victor Osimhen: il portoghese è più in forma. Punto sul Napoli, ha una rosa più profonda".

Su Sandro Tonali al centro del progetto tecnico del Milan : "È assolutamente giusto. Sandro, così come Nicolò Barella e Fabio Miretti sono i talenti di cui ha bisogno la Nazionale: giovani, tecnici, di personalità. Il rinnovo vale come un colpo di mercato".

Su Charles De Ketelaere : "Le qualità non si discutono, bisogna dargli tempo per adattarsi ad una pressione maggiore e al contesto. Mi ha stupito una serietà poco comune alla sua età".

Su Frank-André Zambo Anguissa e Stanislav Lobotka che non fanno rimpiangere Fabián Ruiz : "Lo slovacco è una scommessa vinta da Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti, a cui va un plauso. Ora ha le redini del gioco. Anguissa è abile nel recupero e con i piedi, sarà decisivo".

Su Milan-Napoli come duello Scudetto anche quest'anno: "Credo di sì, ma speriamo che stavolta vinca il Napoli: la città merita di rivivere una gioia così. Sono le più in forma e possono ancora crescere, ma Inter e Juve non sono mai da escludere". Milan, dalla Francia novità sul futuro di Leao >>>