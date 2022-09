Milan-Napoli: a confronto i migliori due attacchi della Serie A

I numeri non mentono: Milan e Napoli sono attualmente i migliori attacchi di questo inizio di stagione in Serie A.

13 goal realizzati per il Napoli, 12 per il Milan. Questi i numeri che ci hanno regalato le prime 6 giornate di Serie A. Certo, le assenze di Rafael Leao e Victor Osimhen peseranno considerato che il portoghese ha già realizzato 3 marcature ed il nigeriano 2, ma sia i rossoneri che i partenopei, specie in questo inizio di stagione, sembrano squadre concepite per cercare di segnare un goal in più dell'avversario. Leggi qui le TOP NEWS di giornata >>>