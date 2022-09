Milan-Napoli, Tonali è la certezza della formazione di mister Pioli

Sandro Tonali sarà titolare, al fianco di Ismaël Bennacer, per Milan-Napoli, big match della 7^ giornata della Serie A 2022-2023

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Milan-Napoli, partita della 7^ giornata della Serie A 2022-2023, sottolineando come Sandro Tonali sia la certezza della formazione di Stefano Pioli. Il centrocampista lodigiano, classe 2000, scenderà in campo dall'inizio, in mediana, al fianco di Ismaël Bennacer nel big match delle ore 20:45 a 'San Siro'.

Milan-Napoli, in mezzo al campo comanda Tonali

Tonali e Bennacer, in Milan-Napoli, avranno il compito di far arrivare meno palloni possibili alla difesa che, davanti a Mike Maignan, vedrà schierati, da destra a sinistra, Davide Calabria, Pierre Kalulu, Fikayo Tomori e Theo Hernández. I maggiori dubbi di formazione Pioli li ha avuti sulla trequarti.

Il 'CorSport' ha evidenziato come, alla fine, sia ricaduta su Alexis Saelemaekers, due gol in due partite di Champions League, con prestazioni di livello contro Salisburgo e Dinamo Zagabria, la scelta finale per sostituire lo squalificato Rafael Leão. Il belga ex Anderlecht giocherà a sinistra, nel 4-2-3-1 rossonero.

Avrà il compito di favorire le cavalcate di Theo Hernández su quella fascia. Per il resto, tutto confermato con Junior Messias a destra, il rilancio di Charles De Ketelaere come fantasista centrale alle spalle dell'unico attaccante. Che, come noto, sarà ancora una volta Olivier Giroud, viste le contemporanee assenze di Zlatan Ibrahimović, Ante Rebić e Divock Origi. Milan, dalla Francia novità sul futuro di Leao >>>