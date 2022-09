Milan-Napoli, San Siro va verso il sold out: oltre 70mila spettatori

Per Milan-Napoli questa sera a San Siro ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Stadio gremito in ogni ordine di posto per il Diavolo

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il pubblico rossonero, ancora una volta, non smette di dimostrare il forte legame che ha creato con la squadra di mister Stefano Pioli.

Milan-Napoli, San Siro sarà gremito in ogni ordine di posto

Anche stasera, alle ore 20:45, in occasione di Milan-Napoli, partita della 7^ giornata della Serie A 2022-2023, lo stadio di San Siro sarà sold out: l'ennesimo da quando la capienza è tornata al 100% una volta superate le restrizioni per la pandemia CoVid.

Sono dunque attesi oltre 70mila spettatori sugli spalti per la sfida di vertice tra i rossoneri e gli azzurri: tra questi, 4mila tifosi del Napoli nel settore ospiti, più un numero considerevole in altri settori dell'impianto sportivo meneghino.