Empoli-Milan, Serie A: formazioni e dove vederla | LIVE NEWS

Il LIVE di Empoli-Milan, partita della 19^ giornata della Serie A 2021-2022, in programma alle ore 20:45 allo stadio 'Castellani'. Le news

Franck Kessié potrebbe essere inserito in formazione per Empoli-Milan. L'ivoriano, però, potrebbe non giocare nella sua consueta posizione ...

Alle ore 20:45 c'è Empoli-Milan al 'Castellani'. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti al 'Castellani' dove questa sera, alle ore 20:45, si disputerà Empoli-Milan, partita della 19^ giornata della Serie A 2021-2022. La gara concluderà il 2021 del Milan di Stefano Pioli, che tornerà in campo il prossimo 6 gennaio 2022, a 'San Siro', contro la Roma. Seguite con noi il LIVE testuale di Empoli-Milan, per non perdervi neanche un'azione in diretta dei rossoneri! Nel frattempo, però, eccovi tutte le news, minuto per minuto, di avvicinamento al match del Diavolo. Milan, avanti tutta sul nuovo bomber per gennaio! Le ultime news >>>