Empoli-Milan, il match preview della gara di questa sera | Serie A News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato il match preview della partita di questa sera contro l'Empoli

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com)

Troppo importante finire bene l'anno, così come tornare a vincere dopo il doppio passo falso con Udinese e Napoli. Per farlo, il Milan dovrà battere l'Empoli a domicilio. Non certo una passeggiata ma un esame da superare come squadra. Ecco il Match Preview della nostra 19° giornata di Serie A:

QUI MILANELLO

I rossoneri vivono un periodo non facile, più di risultati che di prestazioni. Nei pochi giorni di lavoro a Milanello la buona notizia è il recupero di Theo Hernández, la cattiva l'assenza di Zlatan Ibrahimović per un sovraccarico al ginocchio. A guidare l'attacco ci penserà Olivier Giroud, in campo nel finale di Milan-Napoli e pronto a tornare titolare in campionato dopo quasi due mesi. Per il resto, qualche ballottaggio soprattutto nella trequarti per comporre il classico 4-2-3-1.

"Ci vorrà grande attenzione e determinazione contro una squadra vivace, rapida e ben allenata che potrà crearci delle difficoltà. Abbiamo le caratteristiche giuste per fare bene - le parole di Pioli nella conferenza stampa della vigilia -, dipenderà da noi. Vogliamo riprendere il nostro cammino, domani i tre punti sarebbero molto importanti per rimetterci in carreggiata".

QUI EMPOLI

L'Empoli è sicuramente la neopromossa che sta facendo meglio. La classifica è lì a dimostrarlo: la formazione toscana ha già conquistato 27 punti, a +17 dalla zona retrocessione e a -4 dalla zona Europa. Mister Andreazzoli conosce benissimo l'ambiente e ha le idee chiare: 4-3-1-2 dinamico e imprevedibile con Bajrami alle spalle di Pinamonti e Cutrone, ex della gara. Gli azzurri arrivano dal pareggio di La Spezia (1-1), in generale 28 gol segnati e 30 subiti per una differenza reti negativa, tra gli otto successi anche i colpacci in casa di Juve e Napoli.

"Ci siamo creati una situazione favorevole con tanto lavoro e sacrificio. Possiamo avere il privilegio di andare in campo un po' spensierati - le dichiarazioni di Andreazzoli -, ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra: il nostro obiettivo è e rimane la quota salvezza. Mi aspetto molte difficoltà, tra lo scorso campionato e questo ha fatto numeri straordinari".

PRE-PARTITA

Il Milan non affronta l'Empoli dal febbraio 2019, 3-0 a San Siro. Invece al Castellani la gara non va in scena dal settembre 2018. Anche allora l'andata si giocò in Toscana, era la sesta giornata di Serie A e la formazione di Andreazzoli fermò sull'1-1 la squadra di Gattuso. Un pasticcio della difesa rossonera e le parate di Terracciano valsero pareggio e rammarico. Nel complesso sono 26 i precedenti tra Empoli e Milan in Serie A: i rossoneri conducono con 15 successi a tre, completano otto pareggi.

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Empoli-Milan sarà trasmessa in Italia in esclusiva da DAZN. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV, disponibile in abbonamento su SKY (canale 230), all'interno del palinsesto di DAZN o di Amazon Prime Video Channels, in abbonamento a €3.99 al mese con quindici giorni di prova gratuita. La diretta si aprirà alle 19.30, fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio del Castellani. Al termine, spazio alle interviste a caldo e alla conferenza stampa di Mister Pioli.

Dalle 20.40 appuntamento speciale anche sul canale Twitch di AC Milan, con la Live Reaction in compagnia di Francesco Specchia, Lollo, Garrincha delle Vibrazioni e non solo. Da non perdere la diretta live su Twitter e la copertura su acmilan.com e AC Milan Official App.

QUI SERIE A

Ad arbitrare Empoli-Milan sarà Marco Di Bello. Ad assisterlo, Pagliardini e Affatato guardalinee, Marini come quarto uomo e Mazzoleni (coadiuvato da Galetto) al VAR. Per il fischetto brindisino sarà la 130ª direzione in Serie A, undici i precedenti con i rossoneri (l'ultimo in Atalanta-Milan 2-3 a ottobre, in generale otto vittorie) e nove con gli azzurri (l'ultimo in Cagliari-Empoli 0-2 a settembre, in generale due vittorie).

La 19° giornata di Serie A si è già aperta martedì con Udinese-Salernitana (sospesa), Genoa-Atalanta 0-0 e Juventus-Cagliari 2-0. Nel pomeriggio di mercoledì si giocheranno Sassuolo-Bologna e Venezia-Lazio alle 16.30, poi Inter-Torino, Roma-Sampdoria ed Hellas Verona-Fiorentina alle 18.30, infine Empoli-Milan e Napoli-Spezia alle 20.45.

Questa la classifica attuale: Inter 43, Napoli e Milan 39, Atalanta* 38, Juventus* 34, Fiorentina e Roma 31, Lazio 28, Empoli 27, Torino 25, Bologna e Sassuolo 24, Hellas Verona 23, Udinese 20, Sampdoria 19, Venezia 17, Spezia 13, Genoa* 11, Cagliari* 10, Salernitana 8. (* una partita in più)