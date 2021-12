Calciomercato Milan – Avanti tutta sul nuovo bomber: le ultime news

Tutto pronto: il calciomercato sta per ripartire e il Milan sarà chiamato ad intervenire sul proprio organico. Il club rossonero, infatti, non vuole lasciare nulla di intentato e tenterà di migliorare la rosa al fine di poter essere più competitivo possibile per lo Scudetto. L'Inter ha preso un discreto margine di vantaggio, ma nulla è perduto. Ecco perché Paolo Maldini e Frederic Massara pensano di investire in ogni reparto, non soltanto per la difesa.