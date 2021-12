Empoli-Milan, la formazione alternativa: Kessié gioca e cambia ruolo?

Franck Kessié potrebbe essere inserito in formazione per Empoli-Milan. L'ivoriano, però, potrebbe non giocare nella sua consueta posizione ...

Stasera si giocherà Empoli-Milan e Franck Kessié, secondo la probabile formazione offerta dai quotidiani sportivi oggi in edicola, dovrebbe partire dalla panchina per lasciare spazio, in mezzo al campo nel 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli, alla coppia composta da Sandro Tonali ed Ismaël Bennacer.

Secondo quanto riferito, però, da 'gianlucadimarzio.com', Pioli, ieri a Milanello, ha anche provato una formazione 'alternativa' per Empoli-Milan. Un undici iniziale che prevede la presenza in campo di Kessié, ma in un altro ruolo rispetto alla sua congeniale posizione di mediano davanti la difesa.

In queste prove di Pioli, infatti, Kessié è stato schierato trequartista, con Junior Messias sulla destra e Rade Krunić sul versante opposto. Spetterebbe, dunque, a loro tre, ivoriano compreso, innescare Olivier Giroud che, come noto, giocherà titolare in attacco visto il forfait di Zlatan Ibrahimović (sovraccarico al ginocchio).

Questa, dunque, la probabile formazione 'alternativa' rossonera per Empoli-Milan, schierata con il classico modulo 4-2-3-1 e con la sorpresa della posizione in campo del numero 79: Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, Kessié, Krunić; Giroud.