Empoli-Milan, la sfida tra Guglielmo Vicario e Mike Maignan | Serie A News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato i possibili scontri che potrebbero verificarsi stasera nel match contro l'Empoli

Due estremi difensori, l'empolese con il 13 sulla schiena, il rossonero con il 16. Due numeri atipici per due portieri di assoluto affidamento e di grande solidità. Guglielmo Vicario, classe 1996 alla sua prima stagione con la maglia dei toscani, ha finora giocato tutte le 18 partite di Serie A, subendo 30 reti con 3 clean sheet. La sua percentuale di parate è al 69%, la settima tra i portieri di Serie A. Il '95 Mike Maignan è rientrato a tempo record dall'infortunio alla mano di ottobre: per lui 12 presenze in campionato, 10 reti subite e 5 partite con porta inviolata, oltre alla terza posizione tra i portieri con il più alto tasso di parate, per lui è il 76%.