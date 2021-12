Empoli-Milan, gioca Giroud: non era titolare da 2 mesi | Serie A News

Olivier Giroud tornerà titolare stasera in occasione di Empoli-Milan. Il centravanti francese cerca il primo gol in trasferta in rossonero

Stasera si disputerà Empoli-Milan, partita della 19^ giornata della Serie A 2021-2022, e Olivier Giroud sarà l'attaccante di riferimento nel 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli. Ne parlano tutti i quotidiani sportivi oggi in edicola.

Giroud, rientrato domenica scorsa a 'San Siro' contro il Napoli dopo quasi un mese di stop per una lesione al bicipite femorale, sarebbe dovuto partire dalla panchina. Il sovraccarico al ginocchio accusato, però, ieri da Zlatan Ibrahimović, di fatto, ha spalancato al francese le porte della formazione titolare.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Giroud, titolare stasera in Empoli-Milan, non giochi dal 1' in campionato da due mesi. L'ultima volta, 26 ottobre 2021, era stata a 'San Siro', in occasione di Milan-Torino 1-0: una partita decisa proprio da un guizzo sotto porta del numero 9 rossonero sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Giroud, prima del Toro, aveva colpito il Cagliari (doppietta) e l'Hellas Verona, sempre a 'San Siro'. L'attaccante classe 1986, ex Chelsea e Arsenal, non ha ancora segnato in trasferta con la maglia rossonera. E questa sarà la sua missione principale questa sera al 'Castellani'.

Fin qui, ha ricordato la 'rosea', Giroud ha giocato 9 partite in Serie A, di cui solo 5 dall'inizio, e segnato 4 gol per un totale di 517' sul terreno di gioco con il Diavolo.