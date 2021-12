Empoli-Milan, Maldini: “Infortuni? Faremo un’analisi approfondita” | News

Paolo Maldini, direttore tecnico, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Empoli-Milan, 19° turno della Serie A 2021-2022

Enrico Ianuario

Paolo Maldini, direttore tecnico, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' prima di Empoli-Milan, partita della 19^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni.

Sul 2021 del Milan: "E' un progetto che credo sia stato chiaro sin dall'inizio. Certo, non avevamo la certezza di riuscire però abbiamo messo delle idee. Abbiamo una storia talmente grande che i tifosi si aspettano sempre di più. La strategia è diversa da quella del Milan di Berlusconi, è necessaria fare così, per fare una strada un po' più lunga e tornare protagonisti. I risultati ,però, sono arrivati un pochino prima".

Sull'Inter: "L'Inter è campione in carica doveva essere inserita tra le favorite. E' normale che perdendo Conte, Lukaku e Hakimi qualcuno poteva prospettare un contraccolpo. Ma hanno preso un allenatore capace e giocatore di altissimo livello, il livello non è calato. sapevamo che poteva essere delle avversarie, basta vedere la classifica. Basta fare un passo falso e recuperare. Riguardo noi, l'anno scorso abbiamo fatto un'impresa. Quest'anno non tutti mettevano il Milan tra le prime quattro, non lo scudetto. Noi dobbiamo essere chiari in quello che diciamo e che facciamo, se c'è possibilità di vincere vogliamo farlo. E' il nostro lavoro che ce lo impone e il nostro dna".

Cosa manca per lo scudetto: "Io dico che fare confronti con il passato è complicato. E' un passato totalmente glorioso, la squadra più forte al mondo, non lo facciamo volentiere. Il Milan negli ultimi 20 anni ha vinto solo due scudetti, non è facile quest'impresa. Anche con Sacchi, in quattro anni ne abbiamo vinto solo uno, con la squadra migliore al mondo".

Sugli infortuni: "Sinceramente so che spingiamo i giocatori al massimo, è la maniera di giocare di Pioli. Potrebbe essere un motivo, ma nel post lockdown avevamo tutti a disposizione giocando ogni tre giorni. Non cambi niente da un anno all'altro, poi c'è l'imponderabile che nel calcio può succedere. questo non vuole dire che non faremo un'analisi approfondita".