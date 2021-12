Empoli-Milan, dieci curiosità sul match del ‘Castellani’ | Serie A News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato dieci curiosità sulla partita di questa sera contro l'Empoli

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com)

La trasferta finale, la 19° giornata che manderà in archivio il girone d'andata di Serie A e il 2021. Il Milan torna a giocare ad Empoli in un periodo complicato, fare punti e soprattutto vincere conta ancora di più ma non sarà semplice in casa di un avversario finora protagonista di un ottimo campionato da neopromosso. Avviciniamoci al fischio d'inizio attraverso le principali statistiche legate alla gara in programma mercoledì 22 dicembre alle 20.45:

SCONTRI DIRETTI

1- Il Milan ha perso solo una delle ultime nove partite di Serie A contro l'Empoli (1-2, nell'aprile 2017), completano il parziale quattro vittorie e quattro pareggi.

PRECEDENTI AL CASTELLANI

2- Tra le squadre contro cui l'Empoli non ha mai vinto in casa in Serie A, il Milan è quella affrontata più volte (tredici): sette pari e sei successi rossoneri. Quella rossonera è anche la formazione contro la quale i toscani hanno pareggiato più gare casalinghe in Serie A (sette), incluse tre nelle ultime quattro.

STATO DI FORMA

3- Questa sarà l'ultima trasferta nel 2021 per il Milan, che avrà l'ultima occasione per diventare la seconda squadra nella storia della Serie A a ottenere almeno diciassette successi esterni di campionato in un singolo anno solare (dopo i diciotto del Napoli nel 2017 - anche l'Atalanta a quota sedici prima della 19ª giornata).

4- Il Diavolo è rimasto imbattuto in venti delle ultime ventuno sfide di Serie A contro neopromosse (15V, 5N): unica eccezione nel parziale, la sconfitta in trasferta per 0-2 contro lo Spezia del febbraio 2021.

5- Il Milan ha vinto le ultime tre partite giocate di mercoledì in campionato con un punteggio complessivo di 12-0. In generale, l'ultima sconfitta rimediata in trasferta in questo giorno della settimana dai rossoneri in Serie A risale al febbraio 2012 (0-2 vs Lazio); da allora, otto vittorie e sei pareggi.

STATISTICHE GENERALI

6- Il Milan è la squadra che in percentuale ha subito più reti nei primi quindici minuti di gioco nel campionato in corso (30%: 6/20), subito dietro troviamo l'Empoli (23%: 7/30).

FOCUS GIOCATORI

7- Ibrahimović ha preso parte a sei reti in quattro partite contro l'Empoli in Serie A, grazie a quattro gol e due assist. Ma queste gare sono state disputate tutte con le maglie di Juve e Inter tra il 2005 e il 2008. Zlatan è stato coinvolto in tredici gol negli ultimi tredici match contro neopromosse in Serie A: 11 reti e due assist.

8- Kessie potrebbe disputare la 50ª presenza con il Milan nel 2021 in tutte le competizioni, il classe '96 è anche il rossonero con il minutaggio più alto nell'anno solare (3977). Franck ha realizzato due gol contro l'Empoli in Serie A: nel dicembre 2016 con l'Atalanta e nel febbraio 2019 con il Milan.

9- Sia Rade Krunić che Ismaël Bennacer hanno esordito in Serie A con la maglia dell'Empoli ed entrambi contribuirono alla promozione dei toscani nella massima serie nel 2017/18; per il bosniaco 116 presenze e 12 gol tra A e B con l'Empoli, per l'algerino 76 gare e due gol.

FOCUS ALLENATORI

10- Primo incrocio da allenatori in Serie A tra Aurelio Andreazzoli e Stefano Pioli. Pioli non ha mai pareggiato da allenatore contro l'Empoli in Serie A (3V, 3P).