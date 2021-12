Empoli-Milan, le probabili formazioni: torna Theo, davanti c’è Giroud

Le probabili formazioni di Empoli-Milan, 19^ giornata della Serie A 2021-2022. Queste le possibili scelte dei due tecnici. Diavolo decimato

QUI EMPOLI - Aurelio Andreazzoli , tecnico dell' Empoli rivelazione del campionato, mischia ancora un po' le carte. Sono ben quattro, infatti, i ballottaggi per la definizione del suo undici titolare. In difesa, il dubbio è tra Mattia Viti e Sebastiano Luperto . A centrocampo, spazio a Leo Štulac e Filippo Bandinelli oppure a Samuele Ricci e Liam Henderson ? Sulla trequarti, infine, in corsa per una maglia Francesco Di Francesco e Nedim Bajrami . La coppia d'attacco composta da Andrea Pinamonti e Patrick Cutrone , ex di giornata, tra le poche certezze toscane.

QUI MILAN - Stefano Pioli, tecnico del Milan che cerca i tre punti per uscire da un periodo difficile, recupera Theo Hernández, che sarà titolare sulla fascia sinistra in difesa. A centrocampo, Ismaël Bennacer favorito su Franck Kessié per giocare al fianco di Sandro Tonali dal 1'. Sulla trequarti l'unico, vero, dubbio del Diavolo: spazio all'ex Rade Krunić oppure rilancio nella formazione iniziale per il belga Alexis Saelemaekers? In attacco giocherà Olivier Giroud. Come noto, infatti, Zlatan Ibrahimović è out per un sovraccarico al ginocchio.