Milan, Antonini: “Assenza pesante di Kjaer. Serve un rinforzo in difesa”

Luca Antonini, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di tuttomercatoweb.com. Antonini ha parlato del momento che sta attraversando la squadra di Pioli: "Credo che la difesa sia il reparto in cui il Milan ha più bisogno di un rinforzo. Simon Kjaer è un giocatore importante, che dà tanto a livello tattico e di personalità. La sua assenza pesa. Speriamo però che il Milan possa rimettersi a posto, magari con un acquisto importante nel mese di gennaio".