Empoli-Milan, Ibrahimovic tornerà dopo la sosta | Serie A News

Zlatan Ibrahimovic sarà assente in Empoli-Milan di questa sera al 'Castellani': sovraccarico al ginocchio per l'attaccante svedese

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, salterà Empoli-Milan, partita della 19^ giornata della Serie A 2021-2022. Ne parlano tutti i quotidiani sportivi in edicola questa mattina. Ibra, infatti, ha accusato un sovraccarico al ginocchio e, pertanto, resterà fuori a scopo precauzionale in occasione della gara di questa sera, ore 20:45, allo stadio 'Castellani'.

L'assenza di Ibrahimovic in Empoli-Milan è stata annunciata, in diretta, dal tecnico Stefano Pioli durante la conferenza stampa di ieri pomeriggio, a Milanello. Il suo annuncio, come riferito da 'Tuttosport', ha fatto scendere il silenzio, sia tra i giornalisti presenti in sala sia tra i tifosi del Diavolo. I quali, in questa stagione, sono entrati in 'psicosi da infortunio'.

In realtà che Ibrahimovic si potesse fermare da un momento all'altro non era poi così un'utopia. Lo svedese, 40 anni compiuti lo scorso 3 ottobre, in questa stagione aveva annunciato che avrebbe ascoltato di più i segnali del proprio corpo e che si sarebbe, pertanto, gestito e curato di più in questa fase finale della sua carriera.

A tutto questo va aggiunto come il programma di Zlatan, nell'ultimo mese, di fatto non sia stato rispettato. Perché gli infortuni di Olivier Giroud prima e Pietro Pellegri poi l'hanno costretto a fare gli straordinari, giocando sempre, spesso per 90'. Tutto ciò ha portato all'esclusione dalla trasferta di Empoli.

Ibrahimovic, quindi, rientrerà dopo la sosta natalizia, direttamente nel 2022. L'auspicio, naturalmente, è quello di rivederlo in campo per Milan-Roma di giovedì 6 gennaio, alla ripresa del campionato. Milan, avanti tutta sul nuovo bomber per gennaio! Le ultime news >>>