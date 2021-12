Maccarone: “Il Milan era il mio Eden. Ma l’Empoli è casa mia”

Massimo Maccarone, cresciuto nel Milan e consacratosi nell'Empoli, ha parlato dei rossoneri, dei toscani ed anche della partita di stasera

Daniele Triolo

Massimo Maccarone, attaccante cresciuto nel settore giovanile del Milan e consacratosi nell'Empoli, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. Queste le sue dichiarazioni sulla partita di questa sera al 'Castellani' e non soltanto!

Maccarone sull'Empoli a 4 punti dall'Europa: "Se mi sorprende? Assolutamente no. Empoli è un’oasi felice dove il talento dei giovani viene coltivato e fatto crescere. Trova sempre allenatori giusti".

Maccarone sul segreto dell'Empoli: "La pace con cui si lavora. Per vedere i tifosi infuriati deve succedere il finimondo. In tanti anni non li ho mai visti arrabbiati, forse solo l’ultimo".

Maccarone sulla partita per il Milan che sarà tosta: "Direi di sì, i giovani hanno gli occhi della tigre".

Maccarone su chi l'ha stregato di più dell'Empoli: "Samuele Ricci, Fabiano Parisi e Andrea Pinamonti. Soprattutto quest’ultimo. Ha trovato continuità e fiducia. L’Empoli, se parliamo di settore giovanile, è una piccola Atalanta. Valorizza, aspetta e poi lancia i ragazzi".

Maccarone sull'ex Rade Krunić, oggi al Milan: "Con Rade ho giocato un paio d’anni. Forte forte lui, è un grimaldello che apre più porte. Al Milan ha fatto anche la punta".

Maccarone su cosa rappresenta per lui il Milan: "Se sono diventato ‘Big Mac’ lo devo a loro. Giocavo nel Soccer Boys, mi notarono in un torneo. Stregai tutti in un provino di dieci giorni a Bormio. Da ragazzino vivevo sui treni: avanti e indietro da Novara, poi autobus. A 16-17 anni ho fatto il raccattapalle a 'San Siro'".

Maccarone sulla sua infanzia e adolescenza nel Milan: "Avevo 14 anni e già giocavo nel Milan. L’ultimo anno nelle giovanili, nel 1996-97, ero aggregato alla prima squadra con Fabio Capello. Lo spogliatoio era come il giardino dell’Eden, per me: a destra c’erano Marcel Desailly, Patrick Kluivert, George Weah. A sinistra Dejan Savićević, Alessandro Costacurta, Paolo Maldini ...".

Maccarone sui consigli che gli dava Capello al Milan: "Gli altri mi avevano preso in simpatia. ‘Sei il figlioccio del mister’, dicevano. E in effetti era vero: se c’era un rimprovero me lo prendevo io. Mi voleva fisso in prima squadra. Mi urlava sempre dietro per motivarmi e farmi crescere. Con lui ho capito il professionismo".

Maccarone sull'addio al Milan: "Nel 2001, dopo un po’ di prestiti, stavo per tornare. Mi voleva Fatih Terim, ma l’Empoli mi riscattò alle buste per centomila lire in più. I rossoneri misero 6 miliardi, i toscani sei e cento. È andata bene così, senza il Milan non avrei conosciuto piazze stupende come Siena e Empoli".

Maccarone che si è preso la rivincita segnando 6 gol al Milan: "Un po’ sì dai. Non mi hanno voluto, così ho fatto qualche gol. Scherzi a parte, sarò sempre grato a loro. Mi hanno preso bambino e fatto crescere".

Maccarone sulla sua consacrazione con l'Empoli: "Casa mia da sempre e per sempre. Otto anni di gol, di sorrisi, di gioie, di lacrime, di promozioni cercate, inseguite e raggiunte".

Maccarone sull'esultanza scolando birra a bordo campo: "Dovevo mantenere una promessa. Dicembre 2015, a Bologna vinciamo 3-2 e segno due gol. Il giorno prima avevo incontrato alcuni amici storici. Hanno un pub in città. Alla fine venne fuori una sfida. ‘Se segni devi venire da noi e bere un sorso di birra, non hai il coraggio’. La cartolina del 'Dall’Ara' parla chiaro".

Maccarone su Empoli-Milan di stasera: "Pronostici non ne faccio. Nel 2017, con Giovani Martusciello, vincemmo 2-1 a San Siro".

Maccarone su Zlatan Ibrahimović: "Ibra è devastante, a 40 anni fa ancora la differenza. Se ho mai scambiato la maglia con lui? Non sono il tipo, ma resta un campione".