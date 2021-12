Empoli-Milan con Theo Hernández e Giroud. Mercato, si va su una punta

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi in edicola questa mattina. Questo perché la squadra di mister Stefano Pioli sarà impegnata, in serata, al 'Castellani' di Empoli per l'ultima partita dell'anno solare 2021. E perché, tra pochi giorni, riaprirà il calciomercato. Con il Diavolo che, a quanto pare, sta pensando non soltanto di rinforzare la difesa, bensì anche l'attacco! Vediamo insieme, dunque, le news più importanti pubblicate sui rossoneri nella mattinata di oggi, mercoledì 22 dicembre 2021.