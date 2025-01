Calciomercato Milan – Assalto a Calvert-Lewin? Le ultime novità

Calciomercato Milan , con Sergio Conceicao si cercherà un attaccante anche a gennaio? Il portoghese potrebbe volere giocare con il 4-4-2. In quel caso servirebbe un colpo in avanti, specialmente in caso di addii di Jovic e Okafor. Non mancano le voci: si parla di Rashford e Kolo Muani . Ecco un altro attaccante della Premier League che potrebbe piacere la Diavolo.

Calciomercato Milan - Calvert-Lewin il prossimo attaccante? Opportunità in scadenza: i dettagli

Come riportato dal portale caughtoffside.com, il Milan sarebbe molto interessante a Dominic Calvert-Lewin, attaccante in uscita dall'Everton. Sul giocatore ci sarebbero anche West Ham e Newcastle. I rossoneri, si legge, sarebbero disposti a fare di tutto per la punta. Il giocatore è in scadenza di contratto e sta rifiutando il rinnovo. Per questo il Milan potrebbe approfittare della situazione. L'interesse del Milan sarebbe molto forte. Al momento, però, Calvert-Lewin non avrebbe fretta di sapere il suo futuro. Occhio quindi alle squadre inglesi verso l'estate. LEGGI ANCHE: Milan, Rashford: occasione per Conceicao? Numeri importanti. E il ruolo...