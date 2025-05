Genoa-Milan, Reijndres festeggia sui social: “Big win on the road!”

Una vittoria pesante e dal sapore speciale, celebrata con entusiasmo anche sui social. Tra i protagonisti della serata, il centrocampista olandese Tijjani Reijnders, che ha festeggiato non solo i tre punti conquistati in trasferta, ma anche un traguardo personale importante: le 100 presenze con la maglia del Milan. Per l’occasione, Reijnders ha pubblicato alcuni scatti del match sul suo profilo accompagnati da una frase semplice ma significativa: “Fought back, stayed strong, big win on the road.”