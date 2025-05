Milan, Maignan miracoloso. Un monito chiaro per la società

Genoa-Milan 1-2, un'altra vittoria in rimonta da parte della squadra di Sergio Conceicao. L'allenatore portoghese vince tre partite di fila per la prima volta con il Diavolo, ma resta comunque nono in campionato, con l'unico obiettivo raggiungibile quello della vittoria della Coppa Italia. La finale contro il Bologna resta l'ultimo obiettivo di una stagione deludente. Chi è stato decisivo al 'Marassi' è Mike Maignan. Il portiere francese sta tornando ad altissimi livelli. Ecco le sue pagelle dai maggiori quotidiani sportivi italiani in edicola. PROSSIMA SCHEDA